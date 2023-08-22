جارديان: 13 مليون أسرة بريطانية لم تشغل التدفئة فى الشتاء بسبب تكلفة الطاقة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ملايين البريطانيين لم يشغلوا التدفئة خلال فترات البرد في الشتاء الماضي في محاولة لتوفير فواتير الطاقة مع ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء.

وحاول ما يقرب من تسعة من كل 10 أسر تقليص استخدامهم للطاقة في الشتاء الماضي، في حين قال ما يقرب من نصف الأسر البريطانية، أو 13 مليون منزل، إنهم لم يقوموا بتشغيل التدفئة عندما أصبح الجو باردا، وفقا لمسح شمل 4000 شخص أجرته مؤسسة ستانفورد للأبحاث ومجموعة المستهلكين "ويتش؟"؟

وكشفت النتائج أن الأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما كانوا أكثر عرضة للاستغناء عن التدفئة في فصل الشتاء، مما أثار دعوات للحكومة لتقديم "تعريفة الطاقة الاجتماعية" مخفضة للأسر الضعيفة.

وأجبرت الزيادة في أسعار الغاز بعد الحرب فى أوكرانيا حكومة المملكة المتحدة على التدخل لدعم تكلفة فواتير الطاقة المنزلية، والتي ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة، وإطلاق حملة إعلانية متأخرة لتشجيع المستهلكين على الحد من استخدامهم.

وقالت إميلي سيمور محررة الطاقة فى "ويتش؟": "من المثير للقلق للغاية أن ما يقدر بنحو 13 مليون أسرة لم تقم بتشغيل التدفئة عندما كان الجو باردا بسبب المخاوف من ارتفاع فواتير الطاقة".

ووفقا للمسح، فإن حوالي نصف الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 20 ألف جنيه إسترليني لم تقم بتشغيل التدفئة عندما كان الجو باردا، مقارنة بثلث الأسر التي يزيد دخلها عن 80 ألف جنيه إسترليني.

وقالت المؤسسة إنه بالإضافة إلى ذلك، وجد المسح أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا هم أكثر عرضة من الفئات العمرية الأخرى للبقاء دون تدفئة أثناء الطقس البارد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه الفئة العمرية "من المرجح أن تتحمل مسؤوليات مالية أكبر" ولكنها لم تكن مؤهلة بعد للحصول على التدفئة المدعومة بمدخرات التقاعد.".

ووجد الاستطلاع أيضًا أن أفراد أكثر من نصف الأسر يرتدون طبقات إضافية في المنزل، بينما قال أربعة من كل 10 إنهم قللوا من عدد المرات التي يستخدمون فيها الفرن. وخفض الثلث عدد الحمامات أو مدة الاستحمام التي أخذوها.

وأضافت سيمور "يتعين على الحكومة وشركات الطاقة أن تتحرك الآن لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها لتغطية نفقاتهم خلال فصل الشتاء. يجب على الحكومة تقديم تعريفة اجتماعية مستهدفة بشكل صحيح في أقرب وقت ممكن، ويجب على شركات الطاقة التأكد من أن خدمات عملائها مجهزة لدعم العملاء بشكل صحيح خلال فصل الشتاء".