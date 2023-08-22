ثقافة الأقصر تقدم سلسلة محاضرات حول قصة سيدنا محمد والشعر وأدب النساء

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أدب النساء"، أوضح خلالها أحمد عراقي مسؤول بالفرع، المرأة ودورها في تاريخ الأدب، إسهامات النساء الأدبية، مع أمثلة لنساء برزن في تاريخ الأدب العربي، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "خذ النور من قولي".

فيما نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعر الرومانسي" تحدث الشاعر علي حسان عن الشعر الرومانسي الذي يعتبر من أهم نتائج المذهب الرومانسي، كما يعتبر من أبرز الأنواع الأدبية، جاء المذهب الرومانسي تأثيرا على المذهب الكلاسيكي السابق له، والرومانسية كلمة مشتقة من رومانيوس وهو أحد أسماء اللغات القديمة، وقدم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "حق الرعاية الصحية للمرأة" أوضح نصر محمد صحة المرأة، والرعاية الصحية للمرأة، اهتمام الدولة بالمرأة وصحتها، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمد محمود عبد الموجود بعنوان "جامعة الديار _اهلا بالأمل"، وورشة حكي عن "أركان الإسلام" ألقاها الشيخ محمد محمود.

وأعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكي قصة" سيدنا محمد "سردها الشيخ أبو الحسن محمد موضحا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد يوم الإثنين من ربيع الأول في عام الفيل، ولد يتيما واخدته المرضعة حليمة السعدية، وقد عاش في كنف جده عبد المطلب، ثم انتقل إلى بيت عمه أبي طالب، بعد وفاة جده، وعمل في رعاية الغنم ثم في التجارة، وتحدث عن غزوات النبي، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة أشغال يدوية" عمل عقد بالخرز" نفذتها فاطمة أحمد، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة تدريب أغاني بإشراف حجاج أحمد مدرب الكورال