قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات ثقافية وورش فنون لدعم الأطفال والكبار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع"، تحدثت خلالها حياة عبد الرحيم مسئولة القصر، عن المظاهر الدالة على اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، موضحة أسباب التشخيص والعلاج، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "نموذج لمفتاح الحياة" نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون وقلم رصاص وألوان مائية وفرش للتلوين.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنية عمل ميدالية بالخرز نفذتها فاطمة أحمد، وورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبو الفضل بصحبة رواد المكتبة، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة 30 يونيو"، حيث أوضح العادلي حسان مسئول القصر، أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب ولا شيء يعلو فوق إرادة الشعب وأهم أسباب الثورة وأهدافها، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته وفاء أبوالعلمين، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقة ثقافية أدارتها هناء يونس لرواد القصر.

وقدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "يوم عرفة" تحدث محمد أحمد عن ما يجب على الإنسان يوم عرفة، فضل صيام يوم عرفة وفضل الدعاء، وفى سياق متصل قدم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان"فضل يوم عرفة" أوضح محمد عبدالنبي يوم عرفة هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس وهو اليوم الذي يخرج فيه حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بصعيد عرفة، رافعين أكفة التضرع للمولى عز وجل راجين مغفرته وعتقه من النار، بجانب ذلك أعد أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله ألقى قصيدتى "أنا أرحل، ولماذا"، يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتي ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.



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قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات ثقافية وورش فنون متنوعة