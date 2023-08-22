تونس والكاميرون تبحثان تعزيز التعاون بين وزارتي الداخليّة بالبلدين

ا ش ا

ناقش وزير الداخلية التونسي كمال الفقـي مع سفير جمهورية الكاميرون بتونس سامويل دجوبو، واقع التّعاون في مجالات اختصاصات وزارتي الداخليّة بالبلدين.

وأكّد الطرفان - بحسب بيان لوزارة الداخلية الإثنين- على عراقة علاقات الأخوّة والصّداقة بين تُونس والكاميرُون وضرُورة مزيد دعم التّعاون المُشترك على كافّة المُستويات.

وبحث الجانبان موضُوع الهجرة غير الشرعية خاصّة ما يتعلق بالجالية الكاميرُونيّة بتُونس، حيثُ تمّ الإجماع على أن الهجرة غير الشرعية مرفُوضة وأنهُ لا بُدّ من تضافُر الجهُود بين كافّة الأطراف المُتداخلة بهدف وضع حدّ لها وحماية الشباب من الشّبكات الإجراميّة الناشطة في مجال الإتجار بالبشر، علاوة على ضرُورة اعتماد مُقاربة شاملة ذات بُعد تنموي لحلّ مُشكلة الهجرة غير النظاميّة من دُول إفريقيا جنُوب الصّحراء.

ومن جانبه، عبّر سّفير الكاميرون عن مُساندته لموقف تونس في بسط سيادتها وتطبيق القانون على تُرابها والنظر في دعم مجهُودات إعادة المُهاجرين غير الشرعيين الكاميرونيين الوافدين على التراب التونسي إلى بلادهم بطريقة تحفظ كرامتهم.