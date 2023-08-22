تنسيق المرحلة الثانية بالثانوية العامة 2023.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس

كتب محمد صبحى

ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم والسرى من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، موضحا أنه تم البدء فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-



تنسيق الشعب العلمية

• وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين



الأعداد

• وبذلك يتضح تخلف عدد (5747) طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الانترنت من طلاب هذه المرحلة

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية