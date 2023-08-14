"التموين" تعلن عن مناقصة للتعاقد على شراء زيت طعام محلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2023.

وأن جلسة فض المظاريف والبت بعد غدا الأربعاء .

على جانب اخر حرصت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على تخفيض سعر الأرز الأبيض المحلى بالمنافذ إلى 22 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيهاً، كذلك طرح الأرز الهندي المستورد بسعر 20 جنيها بجانب الاستمرار في طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.