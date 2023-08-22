تكريم أوائل الشهادات العامة والأنشطة وعمال النظافة المتميزين بتعليم قوص

كتب محمود طه حسين

نظمت إدارة قوص التعليمية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص حفلا فنيا حيث تم تكريم أوائل الشهادات العامة والأنشطة التربوية وعمال النظافة المتميزين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وحضر الحفل طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية وفراج الوحش وهبه الفولى نائبين عن الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص والدكتور محمد خلف وكيل إدارة قوص التعليمية السابق وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية بتعليم قنا .

وأكد طارق نور الدين مدير عام تعليم قوص أن احتفالية اليوم التى أقامتها الإدارة عن تقدير متواضع للنجاح الذى حققه طلاب ومعلمى قوص لتنافسهم وتصدرهم عدة مراكز سواء على مستوى الجمهورية أو المديرية حيث تم تكريم الطلاب الاوائل بالشهادات العامة 20 طالب وطالبة كما تم تكريم 18 فائز علي مستوى الجمهورية فى المسابقات المختلفة بالاضافة إلى 23 فائز بمسابقات التربية الاجتماعية بالمديرية..

وأشادت هبه الفولى نائب رئيس مركز ومدينة قوص خلال كلمتها بالدور الرائد الذى تقوم به إدارة تعليم قوص بقيادة المهنى النشيط طارق نور الدين مدير عام الإدارة وفريق عمله الرائع من خلال المشاركة فى عدة أنشطة تربوية تصدرت نتائجها على مستوى الجمهورية ومحافظة قنا وفى نهاية الحفل كرمت هبه الفولى وطارق نور الدين مدير عام إدارة 4 عمال نظافة من مرفق نظافة مجلس ومدينة قوص تميزوا وتفانوا فى العمل بمحافظة مارية وشهادات تقدير.



تكريم عامل النظافة



الحضور فى الحفل