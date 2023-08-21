استثمارات حكومية بـ71.4 مليار جنيه لتنمية الصعيد فى خطة 2023/24.. التفاصيل

كتبت إيمان علي

حرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على توجية عناية خاصة بمحافظات من أجل إحداث طفرة فى التنمية وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات وثروات، وذلك لتعويض الإهمال الذى عانى منه فى عقود ماضية.

ويقسَّم صعيد مصر إلى ثلاثة أقاليم، وهي: إقليم شمال الصعيد الذي يشمل كلاًّ من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وإقليم وسط الصعيد الذي يشمل محافظتي أسيوط والوادي الجديد، وإقليم جنوب الصعيد؛ الذي يشمل كلاًّ من محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية.

وينعكس هذا الاهتمام بالصعيد من خلال ما يتم توجيهه من استثمارات حكومية للصعيد حيث خصصت الحكومة استثمارات حكومية بنحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/24 لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة منها نحو 44% هذه الاستثمارات بقيمة 31.3 مليار جنيه.

وبلغ ما تم تخصيصه فى الخطة لمحافظات وسط الصعيد نحو 24.9 مليار جنيه بنسبة 34.9 من إجمالى الاستثمارات المخصصة للصعيد، وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتى الوادى الجديد واسيوط مثل إنشاء ورصف طرق حيوية، وشبكات طرق وخطوط اتصالات واستكمال انشاء طريق العائلة المقدسة و إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي وتنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي باسيوط وتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الوادي الجديد.

وتستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد من بنسبة (53.4%) وبقيمة تبلغ 13,3 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة فى خطتها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المستهدف في محافظات إقليم وسط الصعيد وهى خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٣، حيث تضمنت مشروعات النقل والتخزين، استكمال إنشاء ورصف طرق حيوية، وشبكات طرق وخطوط اتصالات وإنشاء ورصف ١٤كم طرق بالواحات البحرية بالوادي الجديد.

وإنشاء ورصف محور ربط بين التنيدة بالداخلة ومنفلوط بأسيوط ۳۰۰ كم واستكمال إنشاء ورصف محور يربط الفرافرة/ ديروط/أسيوط بطول ٢٨٥ ۲ کم واستكمال طريق يربط أسيوط/ القاهرة/ أسيوط عبر هضبة أسيوط.