الوحدات المحلية بالمنيا تستجيب لشكاوى مواطنين لتحسين الخدمات المقدمة

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط بمحافظة المنيا ، إنه تم الدفع بسيارة لشفط المياه المتجمعة بشارع الحدادين استجابة لشكاوى المواطنين، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع شركة مياه الشرب لمعرفة الأسباب وراء التجمعات لتلافي حدوثها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى.

وفى مركز ومدينة ملوى، تابع اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إنشاء عدد من المطبات الصناعية بالمنحنيات الخطرة بناحية قرية حافظ بطريق مصر أسوان طبقاً للمواصفات الفنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل ، للحد من وقوع حوادث السيارات، وذلك استجابة لشكوى المواطنين و حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.