تداول أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة "دور ثان"

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة الاحصاء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تورطوا فى تصوير الأسئلة.

وبدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان بشعبتيها الأدبية والعلمية أداء امتحان مادة الإحصاء".

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.