تحصين 34 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى أنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 34000 رأس ماشية، والتى تضمنت 14500 أبقار و3100 جاموس، و26590 أغنام وماعز، وذلك فى ضوء استمرار أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023 بمحافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

ومن جانبه أوضح مدير عام الطب البيطرى ، إنه تمت عمليات التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، بجانب تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، وتمت توعية المواطنين وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصا على صحة وسلامة الحيوانات، بالإضافة إلى التعريف بخطورة تلك الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر، إنه تمت توعية مربى وتجار الماشية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وتعريفهم بالمزايا التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والوحدة البيطرية التابعة لها للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، موضحاً إنه تواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر مربى وتجار الماشية بضرورة تقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للجان الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها.