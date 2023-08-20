اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 09:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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75 % نسبة تغطية تحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:50 م
75 % نسبة تغطية تحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية تحصين الماشية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مجهودات مديرية الطب البيطري بالغربية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث تم تحصين 200 ألف رأس ماشية بنسبة تغطية 75.26 % خلال الفترة من 15/7/2023 حتى اليوم.
 
ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لتلك الحملات لتحقيق المستهدف منها في الوقت المحدد، ذلك إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.
 
ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف.
 
وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحصين عدد 200608، بواقع 92095 رأسا من الأبقار، و79307 رأسا من الجاموس، و27840 رأسا من الأغنام، إضافة إلى 1367 رأسا من الماعز، 
مؤكدا أن المديرية قامت بتوفير احتياجات المحافظة من اللقاحات ومستلزمات التحصين وتوزيعها وحفظها بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.
 
وتهيب المحافظة بالمواطنين الإسراع في تحصين ماشيتهم بهدف الحفاظ عليها وحمايتها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

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