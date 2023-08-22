تحرير 567 محضرا بحملات تموينية متتالية لضبط الأسواق فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نظمت مديرية التموين بأسوان ، بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، بالإشتراك مع الجهات الرقابية، حملات متتالية لضبط الأسواق، بناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، ومواصلة قيام اللجان المشتركة بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية.

وقال خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، إن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 567 محضرا، شملت تحرير 165 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير 120 شهادة صحية، و 76 إدارة منشأة بدون ترخيص، و 3 محاضر لتجميع مواد بترولية، بالإضافة إلى 5 محاضر حيازة لسلع منتهية الصلاحية، و198 مخالفة لمخابز بلدية.

وأشار إلى أنه تم أيضاً ضبط كمية من السولار بواقع ألفين لتر، مع ضبط كمية من الدقيق البلدى بواقع 60 جوالًا و 50 كجم، فضلاً عن ضبط 25 قاروصة سجائر، وكذا كميات كبيرة من اللحوم المصنعة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.