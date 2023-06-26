حملات تموينية مكثفة لضبط مخالفات الأسواق قبل عيد الأضحى بأسوان.. صور

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 375 مخالفة مخابز بلدية متنوعة شملت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف فى الدقيق، وإثبات مبيعات وهمية، وتوقف عن الإنتاج وغيرها.

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، فى بيان صحفى، أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 158 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محاضر لعدم صلاحية المنتجات، والبيع بأزيد من السعر، والغش التجارى والمواد البترولية، وعدم وجود شهادات صحية وغيرها.

وأشار إلى أنه تم ضبط 49 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية، و 109 كيلو جرام لحوم وكبدة مجهولة المصدر، وكذا ضبط 217 كيلو جرام مواد غذائية ولحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وأيضاً ضبط 194 قاروصة سجائر للبيع بأزيد من السعر المقرر، مع ضبط 540 كيلو جرام سكر وأرز مجهول المصدر.

وتابع مدير التموين بأنه تم كذلك ضبط 60 لتر بنزين و 2 أسطوانة غاز، و 889 كيلو جرام مواد غذائية ولحوم، وأسماك ودواجن تم إعدامها بمعرفة الطب البيطرى ومفتشى الأغذية، فضلاً عن ضبط 102 لتر مشروبات وعصائر تم إعدامها بمعرفه مفتشى الأغذية، وضبط 10 جولات دقيق بلدى مخابز، وجارى متابعة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخالقين، مع تفعيل غرف العمليات للمتابعة خلال أيام أجازة العيد.



حملات تموينية على الأسواق بأسوان (1)



حملات تموينية على الأسواق بأسوان (2)



حملات تموينية على الأسواق بأسوان (3)