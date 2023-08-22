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بوتين: التخلى عن الدولار كعملة "عالمية" عملية لا رجعة فيها

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:18 م
بوتين: التخلى عن الدولار كعملة "عالمية" عملية لا رجعة فيها بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون بين دول مجموعة بريكس قائم على الاحترام المتبادل، متابعا: "تبادلاتنا مع الشركاء التجاريين تجاوزت نسبة الـ 40 %.. وروسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا".
 
وأضاف خلال كلمة له أمام قمة بريكس بالفيديو كونفرانس عرضتها قناة "اكسترا نيوز": "عقوبات وتجميد أصول مالية ترعضت لها دول ذات سيادة"، لافتا إلى أن روسيا تتوسع فى تنفيذ المشاريع مع العديد من الدول ومن بينها تجمع بريكس.
 
وتابع الرئيس الروسي بوتين: "روسيا ستظل من المصدرين الرئيسيين للحبوب إلى القارة الأفريقية.. ومعظم صادرات أوكرانيا إلى الدول الغنية ولم يتم تنفيذ اتفاق الحبوب وبالأخص بند رفع العقوبات على تصدير روسيا للأسمدة ونحن على استعداد للعودة إلى هذا الاتفاق إذا تم الموافقة على المطاب الروسية.. وروسيا ستظل ملتزمة بتوفير الاحتياجات الغذائية للدول المحتاجة وفي مقدمتها إفريقيا".
 
وأكمل بوتين: " قادرون على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.. والتخلي عن الدولار كعملة "عالمية" عملية لا رجعة فيها".

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