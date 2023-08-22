برلمان كمبوديا يوافق بالإجماع على تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه من المقرر أن يؤدي مانيه اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم.

وكان هون سين قد أعلن تنحيه بعد أيام من تحقيقه لفوز ساحق في الانتخابات التي جرت خلال يوليو الماضي.

وأدانت أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انتخابات الشهر الماضي في كمبوديا ووصفتها بأنها لم تكن حرة أو نزيهة وهو ما رفضه هون سين حيث قال "إن تسليمه للسلطة تم من أجل الحفاظ على السلام وتجنب إراقة الدماء في حالة وفاته وهو يشغل هذا المنصب".