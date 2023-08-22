برلمان كمبوديا يوافق بالإجماع على تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء

وافق البرلمان الكمبودى بالإجماع اليوم الثلاثاء، على تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء خلفا لوالده هون سين الذى تنحى عن منصبه وأعلن تسليم السلطة لابنه الأكبر.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه من المقرر أن يؤدي مانيه اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم.
وكان هون سين قد أعلن تنحيه بعد أيام من تحقيقه لفوز ساحق في الانتخابات التي جرت خلال يوليو الماضي.
وأدانت أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انتخابات الشهر الماضي في كمبوديا ووصفتها بأنها لم تكن حرة أو نزيهة وهو ما رفضه هون سين حيث قال "إن تسليمه للسلطة تم من أجل الحفاظ على السلام وتجنب إراقة الدماء في حالة وفاته وهو يشغل هذا المنصب".
يذكر أن ملك كمبوديا نورودوم سيهامونى، أصدر قرارا بتعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء، وذلك فى مرسوم ملكى صادر عنه.
وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، أنه لكي يشغل هون مانيه المنصب الجديد للبلاد رسميا، يجب عليه أن يفوز هو وحكومته الجديدة في اقتراع الثقة المقرر أن يجرى داخل البرلمان في 22 أغسطس الجاري.
تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان هون سين تنحيه عن منصب رئيس الوزراء وتسليم السلطة لابنه الأكبر، وذلك بعد أيام من تحقيقه لفوز ساحق في انتخابات الشهر الماضي.
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