وقال رئيس وزراء كمبوديا المستقيل - في خطاب أورد مقتطفات منه راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إنه "يود أن يطلب من المواطنين أن يظهروا تفهمهم لإعلانه عدم البقاء في منصب رئيس للوزراء"، مضيفا أن نجله هون مانيه (45 عاما) سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة .

وكان الناخبون في كمبوديا قد صوتوا، الأحد الماضي، في الانتخابات التشريعية، التي يفترض أن يسلم بعدها رئيس الوزراء السلطة إلى ابنه الأكبر.