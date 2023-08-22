"الوطنية للإعلام" تعلن تكليف القطاع الاقتصادى بإعداد دراسة مالية لتمويل الترقيات

كتب محمد السيد الشاذلى

ناقش مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ملف ترقية العاملين المستحقين الترقي بالهيئة، حيث قرر مجلس الهيئة تكليف القطاع الاقتصادى بإعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ الترقيات، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوطنية للإعلام على تحفيز العاملين بها ورفع روحهم المعنوية حفاظا على استقرارهم الوظيفى.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك توجيهات مستمرة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للجهات والإدارات المعنية بالهيئة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وبذل كافه الجهود لتنفيذ ترقيات الزملاء بالوطنية للإعلام.