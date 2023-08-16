رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يزور مركز إرسال أبو زعبل

كتب محمد السيد الشاذلى

أجرى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، جولة تفقدية لمركز إرسال أبو زعبل للوقوف على سير العمل به، وأشاد حسين زين بجهود جميع العاملين بالمركز فى سبيل تطوير وتفعيل العمل به، مثنيا على مهنية واحترافية الزملاء.

كما تقدم العاملين بالمركز بالتحية والتقدير لرئيس الهيئة على دعم الهيئة للعمل والعاملين بالمركز ، معربين عن سعادتهم لتوجيهات رئيس الهيئة بتذليل وحل عدد من العقبـات التى تواجههم خلال العمل.

وعقد رئيس الهيئة لقاء مع كافه العاملين بالمركز واستمع لأفكارهم وآرائهم حول تعزيز آليات العمل ، حيث أكد لهم على تقديم كافه الدعم والمساندة لتحسين بيئة العمل لهم وتذليل كافة العقبات بما ينعكس على تجويد العمل بشكل أفضل، وسبل الاستفادة من خبراتهم.

وأكد رئيس الهيئة أن هناك جهود ومتابعة مستمرة من الهيئة للحصول على مستحقاتهم المالية والوظيفية من تنفيذ الترقيات للزملاء المستحقين الترقى، مؤكدا أن الهيئة لا تدخر آية جهود فى سبيل الحصول على مستحقاتهم سواء من هم فى الخدمة أو المحاليين للمعاش وأضاف لهم انهم فى القريب العاجل سيجنون ثمار تلك الجهود متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتقدم.