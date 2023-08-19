اليوم السابع
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المكتبة المتنقلة تجوب قرى حياة كريمة في المنيا.. صور

السبت، 19 أغسطس 2023 01:41 م
المكتبة المتنقلة تجوب قرى حياة كريمة في المنيا.. صور المكتبة المتنقلة
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص لصندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة فى تقديم خدماتها للجمهور، في قرى المحافظة وخاصة قرى «حياة كريمة»، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، إلى جانب أهمية هذه المكتبات في اكتشاف الموهوبين، وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.
 
من جانبها، أشارت الدكتورة أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، إلى زيارة أتوبيس المكتبة المتنقلة، لقري ( بنى وركان بمركز العدوة، نزلة ثابت بمركز مطاى، الشيخ عطا بمركز بنى مزار، بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص ) بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز، موضحة أن المكتبة المتنقلة تجوب القرى النائية للوصول لأكبر قدر من المستفيدين لنشر الوعى والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها للأطفال والسيدات بالقري وتقديم العديد من الأنشطة «مسرح العرائس، تلوين، مسابقات ثقافية وترفيهية».
 
المكتبة المتنقلة (1)
المكتبة المتنقلة (1)

المكتبة المتنقلة (2)
المكتبة المتنقلة (2)

المكتبة المتنقلة (3)
المكتبة المتنقلة (3)

المكتبة المتنقلة (4)
المكتبة المتنقلة (4)

المكتبة المتنقلة (5)
المكتبة المتنقلة (5)

المكتبة المتنقلة (6)
المكتبة المتنقلة (6)

المكتبة المتنقلة (7)
المكتبة المتنقلة (7)

المكتبة المتنقلة (8)
المكتبة المتنقلة (8)

المكتبة المتنقلة (9)
المكتبة المتنقلة (9)

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المكتبة المتنقلة (10)

حياة كريمة

المكتبه المتنقلة

مبادرة حياة كريمة

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