المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة وإحداث عاهة لشخص فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة أثر استعراض القوة ضده من قبل المتهمين حيث كشفت التحريات قيام المتهمين بانتظار المجنى عليه أثناء عودته الى منزله واطلقوا صوبه الأعيرة النارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مما تسبب له في عاهة مستديمة عبارة عن شلل بعضلات الطرف السفلى ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.