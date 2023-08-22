"القومى لحقوق الإنسان" يزور مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر.. فيديو

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان وفداً من المجلس القومى لحقوق الإنسان للاطلاع على مرافق وتجهيزات المركز، وبرامج الإصلاح المتبعة لإصلاح وتأهيل النزلاء وأشادوا بمنظومة السياسة العقابية الحديثة التى تتبعها وزارة الداخلية والرعاية الاجتماعية والتأهيلية للنزلاء.

كان قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية نظم دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى، وذلك خلال الفترة من (10 - 12/7/2023) حيث شارك فى الدورة 20 مُتدربا من (الضباط والأفراد والمدنين) العاملين بقطاع الحماية المجتمعية.

ويعد تنظيم تلك الدورات استمراراً للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C–B) نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعيشين مع الفيروس، وقد تم إنشاء 10 مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية (C–B)؛ وفى ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.