الفوائد الصحية للزعتر.. 6 طرق لاستخدامه فى نظامك الغذائى

كتبت إيناس البنا

الزعتر من الأعشاب التى تستخدم لقرون فى العديد من المجالات، حيث تحتوي هذه العشبة العطرية على مجموعة من الخصائص الطبية التي يمكن أن تعزز رفاهيتك.

يمكن استخدام الزعتر كعلاج طبيعي ضد الاكتئاب والصرع والكوابيس والصداع والسعال، كما ذكرت الدراسة أن الآثار الصحية المحتملة للزعتر تشمل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات والجهاز التنفسي والفوائد العصبية.

فوائد تناول الزعتر

وفقا لموقع "onlymyhealth"، هناك العديد من خصائص الزعتر التي تجعله إضافة ممتازة لنظامك الغذائي اليومي.

غني بمضادات الأكسدة

يعتبر الزعتر مصدر قوة لمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

العناصر الغذائية

يلعب الزعتر دورًا رئيسيًا في تحسين الصحة العامة ورفاهية الجسم لأنه مليء بالبوتاسيوم وحديد الكالسيوم والسيلينيوم ومركب فيتامين ب وفيتامين ك وجيم وحمض الفوليك.

خصائص تعزيز المناعة

الزعتر مليء بفيتامين C، الذي يدعم نظام المناعة القوي. يمكن أن يساعد تناول الزعتر بانتظام في درء الأمراض وتقليل شدة ومدة نزلات البرد والإنفلونزا.

دعم الجهاز التنفسي

الزيوت الأساسية الموجودة في الزعتر، مثل الثيمول، تعزز التخلص من البلغم من الممرات الهوائية ، ولها خصائص طبيعية مضادة للميكروبات. يمكن أن يؤدي استنشاق البخار المملوء بالزعتر أو شرب شاي الزعتر إلى توفير الراحة من احتقان الجهاز التنفسي وتهدئة السعال.

مساعدات الجهاز الهضمي

يساعد الزعتر أيضًا على الهضم عن طريق تعزيز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي التي تساعد في تخفيف عسر الهضم والانتفاخ.

الفوائد المضادة للالتهابات

يُظهر حمض الروزمارينيك الموجود في الزعتر خصائص قوية مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف الحالات المرتبطة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل والتهاب العضلات.

الوظيفة المعرفية: ارتبطت بعض مكونات الزعتر بتحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة، قد يساهم الاستهلاك المنتظم للزعتر في تحسين الوضوح الذهني والتركيز.

طرق مبتكرة لاستخدام الزعتر في نظامك الغذائي

الفوائد الصحية للزعتر

الزعتر صندوق من الفوائد الصحية التي تم الاعتزاز بها لعدة قرون. يمكنك أن تستلهم من الطرق التالية لدمج الزعتر في نظامك الغذائي اليومي:

التوابل: أضف الزعتر الطازج أو المجفف إلى الحساء والخضروات المشوية لإضفاء نكهة ترابية مبهجة على أطباقك.

منقوع الأعشاب: اصنع شاى الزعتر عن طريق نقع عدد قليل من أغصان الزعتر الطازج في الماء الساخن للحصول على مشروب مهدئ وعطري.

زبدة الأعشاب: اخلطي أوراق الزعتر المفرومة مع الزبدة الطرية وادهنها على الخبز أو المعكرونة أو اللحم المشوي للحصول على نكهة عطرية ولذيذة. يمكنك أيضًا استخدام هذه الزبدة لطهي أطباقك المفضلة.

الزيوت المنقوعة: خذ بضعة أغصان من الزعتر واغليها في زيت الزيتون، يمكنك استخدام زيت الزيتون المنقوع بالزعتر في رشه على السلطات أو الخضار المشوية أو الخبز للحصول على مجموعة من الأعشاب المفيدة.

المخللات: قم بدمج الزعتر في ماء مالح للحوم أو التوفو أو الجبن أو الخضار لتعزيز النكهات وجني الفوائد الصحية أثناء الطهي.

المقبلات: يمكنك إضافة قليل من الزعتر المجفف إلى أطباق مثل المعكرونة ، أو أي مطبخ هندي قائم على المرق للحصول على لمسة فريدة ومالحة.