السفارة الأمريكية تعقد مؤتمرا بمشاركة 400 معلم لغة إنجليزية للنهوض بالمجتمعات التعليمية فى مصر

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أكدت نائبة رئيس البعثة بالإنابة بالسفارة الأمريكية شهر زاد سيود، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية قدمت أكثر من مليار و700 مليون دولار من الدعم للتعليم في مصر منذ عام 1978.

جاء ذلك في كلمتها أمام مؤتمر (ريلو كايرو إجنايت) الذي عقده المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وحضره 400 معلم مصري للغة الإنجليزية.

وأوضحت شهر زاد أن مؤتمر (ريلو كايرو إجنايت) هو أحدث مبادرة في هذا الجهد، مشددة على أهمية تمكين المعلمين موجهة الشكر للمنظمين المتطوعين على التزامهم بتحسين المجتمع التعليمي في مصر.

وقالت سيود إن التدريس مهنة بالغة الأهمية، فالمعلمون لا يقومون بتدريس مادة معينة فحسب، بل يقومون بإعداد طلابهم لمواجهة التحديات من خلال التفكير التحليلي والإبداعي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة المجهول .

وقد ركز المؤتمر على تعزيز مجتمع تدريس اللغة الإنجليزية في مصر وتبادل أفضل الممارسات بين مجتمعات المعلمين.

من جانبها ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان اليوم أنه تم دعم تنظيم المؤتمر من قبل المتطوعين من خريجي برامج المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالقاهرة بهدف أساسي للمؤتمر هو بناء القدرات بين المعلمين المصريين لتنظيم وإدارة وتقديم فعاليات خاصة بتطوير التدريس المهني.

ويدعم مكتب اللغة الإنجليزية الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في مصر من خلال مشاركة فرص التطوير المهني السنوية عالية الجودة لآلاف من مدرسي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر، مما يفيد مئات الآلاف من الطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية في كل محافظة من محافظات مصر.