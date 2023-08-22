السجن 3 سنوات لمتهم بقتل شخص وإحراز سلاح آلى فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ف.ع.ف" عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بقتل المجنى عليه "ح.ج.ا" والشروع فى قتل 3 آخرين وإحراز سلاح آلى بدائرة مركز جرجا

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخرين، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، ما أسفر عن مصرع المتهم وإصابة آخرين بسبب خلافات بين الطرفين، كما تم ضبط سلاح آلى بحوزة المتهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.