الرئيس البرازيلى: مجموعة بريكس تشكل 42% من الناتج المحلى العالمى

كتب أحمد عرفة

قال لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي، إن مجموعة بريكس باتت تشكل 42% من الناتج المحلي العالمي.

وأضاف رئيس البرازيل، خلال قمة البريكس، المنعدة في جنوب أفريقيا، وتبثها قناة القاهرة الإخبارية: "نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى مع جميع الدول النامية".

وتابع لولا دا سيلفا: أطلقنا خطة جديدة للبنية التحتية في بلادنا قد تجذب اهتمام المستثمرين من دول البريكس.

ووصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة فى القمة الـ15 لدول البريكس.

وسيمثل لافروف روسيا في قمة البريكس بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو.