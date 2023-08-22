الذهب يبدأ رحلة الصعود وتفاصيل الكشف البترولى الجديد بخليج السويس.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم تفاصيل صعود الذهب والكشف البترولى الجديد خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع .. علاوة على استعراض العديد من الأخبار المهمة والمؤتمرات، حيث أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس لا تدخر جهدا نحو التنسيق الكامل وتحقيق التكامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الرؤية الشاملة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدا بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد الذي يجمع هيئة قناة السويس مع الخط الملاحي العالمي"ميرسك" حيث تجمعهما علاقات ملاحية وتجارية طويلة الأمد في تجسيد واقعي لأحد النماذج الناجحة للتعاون القائمة على تحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن بدء تنفيذ عمليات تموين سفن الخط الملاحي ميرسك بالميثانول الأخضر يبلور التوجه السباق للمنطقة الاقتصادية في التوجه نحو التحول الأخضر.

وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يعد مستقبل الاقتصاد العالمي وهو ما دفع القيادة السياسية المصرية لتبني المشروعات القائمة عليه بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 العام الماضي، حيث سعت مصر للاستفادة من كافة المقومات لتنطلق بقوة نحو تحقيق نموذج للتنمية الاقتصادية يستهدف الاستدامة وحماية البيئة بما يدفع كافة مناحي الحياة نحو الأفضل.

وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تضع نصب أعينها الأبعاد البيئية ضمن استراتيجيتها الطموحة للتطوير مشيرا أن هيئة قناة السويس تتبنى استراتيجية مستدامة تستهدف الإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام ٢٠٣٠

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 2270 جنيه للجرام ليرتفع بمقدار 5 جنيهات مقارنة مع سعر افتتاح جلسة اليوم، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18160 جنيه.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2270 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها

من جانبه طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل ، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش ، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة ، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه وفقًا لقانون الضريبة عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح ، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.

واخيرا أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس.

تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا. و نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم اجرائه حتي الآن في الحقل ، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 الف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 الاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى. والبئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الانتاج المبكر ، والجدير بالذكر انه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الانتاج المبكر وسيتم استخدامها لإستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز .