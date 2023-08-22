الداخلية : ضبط نصاب الرحلات السياحية الوهمية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز رحلات سياحية وتوفير تذاكر طيران لهم بأسعار مخفضة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورقم هاتف محمول عبر تطبيق "واتس آب" لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة ، مما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالى عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم المذكور (له معلومات جنائية) وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (4 هواتف محمول – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – كارت فيزا – عدد 73 شريحة هاتف محمول) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتبين إرتكابه 15 واقعة أخرى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.