اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:39 م
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الداخلية تضبط "هيروين وميزان حساس" خلال حملات أمنية بالقاهرة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:07 م
الداخلية تضبط "هيروين وميزان حساس" خلال حملات أمنية بالقاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح أبيض).
 
ضبط (4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كميه من مخدر الآيس- كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس) وضبط (شخصين- مقيمان بمحافظتى القاهرة وأسيوط).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).
 
وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلو جرام - ميزان حساس- سيارة ودراجة نارية) وضبط (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام  - كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول).
 
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

مخدرات

امن القاهرة

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