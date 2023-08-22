الداخلية تضبط "هيروين وميزان حساس" خلال حملات أمنية بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح أبيض).

ضبط (4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كميه من مخدر الآيس- كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس) وضبط (شخصين- مقيمان بمحافظتى القاهرة وأسيوط).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلو جرام - ميزان حساس- سيارة ودراجة نارية) وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.