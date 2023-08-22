الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليون جنيه

نجحت الداخلية فى ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالغربية وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الغربية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة (مركز شرطة بسيون) بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى) بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.