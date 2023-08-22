الحماية المدنية تسيطر على حريق بعد التهامه محتويات مخزن أخشاب بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر ، مساء اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق محدود نشب فى مغلق أخشاب بشارع الكواكب المتفرع من شارع المدينة المنورة دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

بداية الواقعة كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق وتصاعد ألسنة اللهب من مغلق أخشاب بشارع الكواكب المتفرع من شارع المدينة المنورة، وانتقلت على الفور لموقع الحريق سيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث أتت النيران على كميات من الأخشاب داخل المغلق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل والعقارات السكنية المجاورة وذلك دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، منذ يومين في السيطرة على حريق محدود نشب فى مغلق أخشاب بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة الأقصر، إخطارا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مغلق اخشاب بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء والتي نجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.