السيطرة على حريق محدود بمخلفات زراعية في قرية المدامود شمال الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق محدود فى بعض المخلفات الزراعية بجانب منازل المواطنين فى قرية المدامود بحرى بنجع الصعايدة دون خسائر بالأرواح أو بالممتلكات أو مصابين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى بعض المخلفات الزراعية بجانب منازل المواطنين فى قرية المدامود بحرى بنجع الصعايدة، وانتقل على الفور لموقع الحادث برفقة نائبه ورئيس قرية المدامود بحرى وسكرتير القرية، وسيارات الحماية المدنية ومعدات رئاسة المدينة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتمت محاصرة ألسنة اللهب بالتعاون مع فريق تأمين مركز شرطة طيبة ونقطة شرطة الزينية، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، السيطرة على حريق نشب في عدد من زراعات النخيل وأشجار المانجو بمساحة 2 فدان بين قرية المساوية وقرية العضايمة، دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، بلاغ من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى الزراعات بقرية العضايمة، وانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف ولنش مائي على نهر النيل للسيطرة على النيران، وتبين أن الحريق أتى على عدد من زراعات النخيل وأشجار المانجو بمساحة 2 فدان، وأسفر عن تفحم 50 نخلة و30 شجرة مانجو بين قرية المساوية وقرية العضايمة، ملك كل من "أحمد محمد الصغير"، و"محمود حسن البرسيم"، و"هميمى محمد هميمى"، و"مرتضى إدريس"، وآخرين من أبناء القريتين، وتمن السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



السيطرة على حريق محدود بمخلفات زراعية فى قرية المدامود



حريق محدود بمخلفات زراعية فى قرية المدامود شمال الأقصر



