الجيش الباكستانى يؤكد مقتل 6 جنود فى اشتباك مع متشددين قرب حدود أفغانستان

كتب: أحمد جمعة

أكد الجيش الباكستانى، الثلاثاء، مقتل 6 جنود فى تبادل لإطلاق النار مع متشددين قرب الحدود الأفغانية، مشيرا إلى أن الحادث وقع في إقليم وزيرستان الشمالية وأسفر أيضاً عن مقتل 4 مسلحين.

وتمكنت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في إقليم البنجاب شرقي باكستان، من القبض على 13 إرهابياً بينهم 3 قادة بارزين في تنظيم "داعش".

وأكدت وحدة مكافحة الإرهاب الباكستانية، في بيان لها قبل أيام، أن "الاعتقال جرى خلال عمليات أمنية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية في عدد من مدن الإقليم"، وبحسب الوحدة فإنه "تم مصادرة أسلحة وعبوات ناسفة كانت بحوزتهم".

وأشارت وحدة مكافحة الإرهاب، إلى أن "الإرهابيين كانوا يخططون للقيام بأنشطة إرهابية وتنفيذ مخطط كبير داخل الإقليم واستهداف منشآت مهمة في جميع أنحاء مقاطعة البنجاب.

وقالت الوحدة التابعة للشرطة الباكستانية، إن "المسلحين الذين اعتقلوا من لاهور، وباهاوالبور، وجوجرانوالاـ، وماندي بهاء الدين، وروالبندي، وشينيوت، وكاسور، ومولتان، على مدار اليومين الماضيين".

وبحسب الشرطة فإن "الإرهابيين الموقوفين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان وداعش والقاعدة".

وقال البيان إنه "تم العثور على حوالي 2360 جرامًا من المتفجرات وقنبلة واحدة و11 صاعقًا ومسدسًا، وطلقات نارية، ومطبوعات محظورة".