التخطيط: 24.5 مليار جنيه لتنفيذ 4425 مشروعا لبرامج التنمية المحلية فى 23/24

كتبت: أسماء أمين

تستهدف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية بالخطة، خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024، حيث أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة العام المالى الجديد لبرامج التنمية المحلية تستهدف تنفيذ عدد 4425 مشروعا بإجمالى تكلفة 24.5 مليار جنيه.

كما أشار التقرير إلى تطور الاستثمارات الحكومية للإدارة المحلية على مدار عشر سنوات حيث كانت عام 2014/2015 (6.75 مليار جنيه) ومن المستهدف أن تصل إلى (24.5 مليار جنيه) عام 23/2024 .،ووتنوعت تلك المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وعن أهم مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” خلال العام المالى 2024/23، اوضح التقرير أن حجم الاستثمارات خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات منها إنشاء، 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 1441 محطة رفع صرف صحي، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبرى ري، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسي، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.

وأضاف الا أن الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمع حكومي، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصل، صيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعى لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوق، 97 موقف، 231 نقطة شرطة.