البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تسعى للانفصال عن الصين ولكنها ستحمى أمنها القومى

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى الانفصال عن الصين ولكنها ستحمي أمنها القومي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا ترى أن الصراع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

وتابع البيت الأبيض: أوكرانيا تحقق مكاسب في جنوب البلاد وسط الهجمات الروسية.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو اليوم الثلاثاء، مقتل شخص جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك، وبالتحديد في بلدة بوديلسكي أمس الاثنين".. مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.