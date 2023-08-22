البورصة: تنفيذ صفقة على شركة هارفست فودز بقيمة 37.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة هارفست فودز خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 37.5 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة يونايتد كارتون لصناعة الكرتون بحجم تداول 53.9 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة سيلا للزيوت الغذائية بحجم تداول 46.3 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 569.6 ألف سهم بقيمة 50.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 35 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 705.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.38%، والعرب على 6.84%، واستحوذت المؤسسات على 24.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 156.1 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 87.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 224 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5530 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة.