"الاتصالات": 71 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق الهاتف المحمول

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلي 71.89 مليون مستخدم في نهاية مايو 2023 مقارنة ب70.74 مليون مستخدم في نهاية أبريل 2023 و67.49 مليون مستخدم في مايو 2022.

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت سابق، نسبة زيادة مكالمات الصوت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع (VoLTE) بلغت 200% خلال الربع الرابع لعام 2022 حيث بلغت 3 مليار مكالمة مقارنة بمليار مكالمة بالربع الرابع لعام 2021، بلغت نسبة زيادة متوسط حجم استخدام خدمات الانترنت المحمول 273% لتصل إلى 377 ألف تيرابايت خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بـ101 ألف تيرابايت بالربع الأول لعام 2021.

تعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE هى تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أى تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي.

كذلك قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باعتماد 2930 محطة محمول جديدة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021، مما يساهم فى تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.