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الأنبا باخوم يختتم الندوة السنوية لراهبات قلب يسوع المصريات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:01 م
الأنبا باخوم يختتم الندوة السنوية لراهبات قلب يسوع المصريات الأنبا باخوم مع راهبات قلب يسوع المصريات
كتب: محمد الأحمدى

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اختتم صباح اليوم، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الندوة السنوية لراهبات قلب يسوع المصريات بالعبور، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

 

وجاء ذلك بحضور الأم مارى نادية سعيد، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، حيث أقيمت الندوة لمديرات مدارس الرهبنة، حيث أعطى الأب المطران لقاءً بعنوان "المدارس الكاثوليكية هوية وكيان حسب التعليم المسيحى".

 

واختتمت الندوة بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها الأنبا باخوم، الذي قال في كلمة العظة: فلنترك أحمالنا، لنمر من ثقب الإبرة، انطلاقًا من إنجيل القديس متى، الإصحاح التاسع عشر. وأكد نيافة المطران أن الرب يدعونا، لترك احمالنا، ونتركه، يقودنا نحو الشركة معًا، ومعه.  

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا باخوم

راهبات قلب يسوع

مدارس الرهبنه



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