اليوم السابع
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الأنبا باخوم يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:25 ص
الأنبا باخوم يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية
كتب: محمد الأحمدى

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تقدم الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية بالتهنئة القلبية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصرى العظيم، والأمة الإسلامية، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وتابع الأنبا باخوم: نصلى إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتأخى والسلام والخير للشعب العظيم، ويمد يد العون لقيادات الوطن، من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر.  

وأكدت دار الإفتاء، أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وأوضحت، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.


العام الهجرى

الرئيس السيسى

الانبا باخوم

دار الافتاء

دار الافتاء المصريه



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