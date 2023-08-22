الأمم المتحدة: انتهاء المرحلة الأولى لانسحاب حفظ السلام من مالى بنهاية أغسطس

كتبت: هند المغربي

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إنه من المتوقع أن تنتهى المرحلة الأولى لانسحاب بعثة حفظ السلام من مالى بحلول نهاية الشهر الحالى، فيما يكتمل انسحاب البعثة بحلول نهاية العام.

وشكر المسؤول الأممى فى ختام زيارته لمالى السلطات على تعاونها حيث أجرى خلالها سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين فى الحكومة الانتقالية، بمن فيهم رئيس الوزراء تشوجويل كوكالا مايجا

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه خلال زيارة المسؤول الأممى لمالى ناقش الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لعملية انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى المعروفة باسم (مينوسما). مؤكدا أن ضمان انسحاب آمن ومنظم فى إطار زمنى ضيق وبيئة صعبة للغاية أمر حاسم ".

كما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقاءاته على أهمية إحراز تقدم فى نقل المهام من بعثة حفظ السلام إلى السلطات المالية وفريق الأمم المتحدة القطرى والشركاء الآخرين وفق قرار مجلس الأمن رقم 2690.