الأمم المتحدة تُسرّع عملية سحب عناصر حفظ السلام في مالي

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أعلنت قيادة قوات الأمم المتحدة لمراقبة وحفظ السلام في جمهورية مالي تسريع وتيرة سحب القوات المتبقية منها اعتبارًا من اليوم الإثنين، على أن يتم الانتهاء من سحب كامل القوات قبل حلول نهاية الشهر الجاري.



وأفادت قيادة القوات، في بيان، بتدهور الوضع الأمني في شمالي جمهورية مالي خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ حيث شن مقاتلون مسلحون هجمات بالنيران على مناطق تمركز لقوات الجيش المالي بزعم خرقها لهدنة وقف إطلاق النار، وهي الاشتباكات التي طالت عددًا من مواقع قوات المراقبة الدولية وأسفرت عن إصابة أحد أفرادها في هجوم استهدف قافلة إمداد تتبع الأمم المتحدة.



وأعلنت القوات المسلحة في مالي عن مصرع ستة من أفراد الجيش و24 مسلحًا في منطقة "بار" الواقعة في أقصى الشمال/ خلال تلك الاشتباكات.