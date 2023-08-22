الأرصاد تطلق الموسم الثقافى السنوى عن تداعيات التغيرات المناخية

كتب محمود راغب

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء ، الموسم الثقافى السنوى الذي تنظمة الهيئة بعنوان "المناخ والحياة "، وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدني، و يعقد خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر 2023 والتي من المقرر انعقادها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع .

ويهدف الموسم الثقافي الى تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الارصاد الجوية في جميع الدول العربية.

وتناولت أول أيام الموسم الثقافى محاضرة حول تاريخ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استعرضتها الدكتورة مروة سامى والدكتورة ريهام ربيع باحثين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ومحاضرة تحت عنوان حماية البيئة بين المبانى والمدن، ألقتها الدكتورة هبة محروس عضو لجنة البيئة بنقابة المهندسين المصرية

و يشمل الموسم الثقافي محاضرات علمية وفنية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية والمنصات الإلكترونية ومن داخل مقر الهيئة.

و يشارك في فعاليات الموسم الثقافي نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين من مختلف الدول العربية ، ليبرز دور الأرصاد الجوية وأهميتها في الحياه، كما يهدف لنشر الوعي المعرفي والعلمي تجاه أهمية الطقس والمناخ وتأثيرهما في الحياة.

وعن الموسم الثقافى تقول هيئة الأرصاد : نتطلع أن يكون هذا الموسم متميزا" ويضفي للمشهد الثقافي معلومات ثرية علميا" وفنيا" حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر في حياتنا اليومية.

ويأتى الموسم الثقافى بتنسيق وبإشراف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويتولى التنسيق والترتيب للمحاضرات فريق عمل من الهيئة يضم

الدكتورة زينب صلاح محمود، والدكتورة ريهام ربيع عبد الغنى، والدكتورة مروة سامى، والدكتورة أمانى حمدى، والدكتورة سالى محمود ، والدكتورة راندة غريب، والمهندسة وفاء عبد العال.