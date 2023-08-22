استقرار أمواج البحر ورفع الرايات الخضراء فى شواطئ الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحسنا نسبيا فى حالة البحر، واستقرارا وهدوءً فى حركة الأمواج مع اعتدال الطقس ورفع الرايات الخضراء على القاطع الشرقي.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الاستقرار النسبى على شواطى القطاع الشرقى حيث رفعت شواطئ القطاع الشرقى الراية الخضراء، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربى الراية الحمراء، ونسبة الإشغالات اليوم 30% فى شواطئ القطاع الشرقى و20% فى شواطئ القطاع الغربي.

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامى العام، السرايا العام، إيناس حقى، إسحاق حلمى، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة فى المنطقة الأمنة والتى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" فى حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ

7. مراعاة الأطفال وعدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات فى الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب إلى مسافات عميقة بالبحر.

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالى فى المياه.

10. فى حالة وجود غريق، يتم استدعاء المنقذين، والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

11. فى حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازى للشاطئ يمينا أو يسارا.



شواطئ الإسكندرية اليوم



شواطئ الإسكندرية وحالة البحر



شواطئ الإسكندرية ورفع الرايات الخضراء



