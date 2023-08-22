ازاى تحمى شعرك من التلف فى فصل الصيف.. 5 خطوات سهلة

كتبت رانيا عامر

تعاني الكثير من النساء من مشكلة تساقط وتلف وتقصف الشعر أثناء موسم الصيف الذي يتميز بالطقس الحار، كما تتأثر البشرة أيضا بدرجات الحرارة العالية، لذلك يجب علينا وقاية الشعر والعناية بالبشرة خلال هذا الفصل .وذلك وفقا لما نشره موقع dermstore.

وقال الباحثون إن التعرض لأشعة الشمس الضارة يؤدي إلى جفاف الشعر وتلفه اذا لم يتم حمايته.

نصائح لحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة : ​1. ابدأى من الجذور واحمى فروة رأسك من المعروف أن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على البشرة، لكن فروة رأسك هي المنطقة الأكثر تضررا بسبب التعرض المكثف من الأعلى. وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على شعرك.

ولحماية فروة رأسك، تأكدى من إضافة عامل حماية من الشمس (SPF) إلى مستحضرات العناية بشعرك وإبقائه مغطى قدر الإمكان عندما يكون في ضوء الشمس المباشر.

ويمكنك شراء الشامبو والبلسم مع عامل الحماية من الشمس، وكذلك بخاخات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.



2. حافظى على شعرك مغطى بقبعات فضفاضة من أشعة الشمس لحماية فروة رأسك، والشعر الملون، من أشعة الشمس يمكن ارتداء قبعة فضفاضة.

ويمكن أيضا اختيار قبعة شمس أكبر لتغطية أوسع، وهي بالتأكيد الخيار الأفضل للشعر الطويل. 3. استخدمى البلسم لحماية شعرك وتغذيته واحدة من المشاكل الرئيسية للشعر أثناء الحرارة الشديدة هي أن الخصلات يمكن أن تجف تماما، من الجذور إلى الأطراف.

فإن التعرض المفرط للشمس يمكن أن يضرالطبقة الخارجية للشعر ولتجنب تقصف الشعر وتقصف الأطراف، من المهم استخدام منتجات مغذية للحفاظ على طبقة قوية من الرطوبة.

ومن الضروري أيضا استخدام البلسم التي تترك على الشعر بانتظام في الليل أثناء موجة الحر لمنح شعرك فرصة للتعافي أثناء تواجدك بعيدا عن الشمس. 4. اشربى الكثير من الماء في درجات الحرارة المرتفعة، يجب أن يكون شرب الكثير من الماء على رأس جدول الأعمال كونه أمرا بالغ الأهمية لصحة شعرك أيضا.وشرب الماء يحافظ على رطوبة شعرك. يحافظ على الجودة قوية ورطبة للتأثير بشكل إيجابي على النمو والإصلاح.