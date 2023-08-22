إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالغربية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بجروح واصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.