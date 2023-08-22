اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:24 م
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إجراء الكشف الطبي على 107 مرضى ضمن قافلة طبية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:10 م
إجراء الكشف الطبي على 107 مرضى ضمن قافلة طبية بكفر الشيخ قافلة طبية لجمعية الأورمان بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت جمعية الأورمان القافة الطبية بالمستشفى الجامعي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموى.
 
أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن جمعية الاورمان بكفر الشيخ، نظمت قافلة طبية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ للمرضى من قرى اسحاقه، وعزبة لين، وعزبة الشرقى، وعزبة الأخماس، والعزبة البيضاء بمركز كفر الشيخ، وقرية الصافيه مركز دسوق، وقرى الأحمدية وزوبع وأبوشاهين مركز الحامول، مشيراً إلى أنه جرى الكشف الطبي على 107 مرضى، وعمل جميع الأشعه والتحاليل، وجرى نقل الحالات على نفقه جمعية الأورمان.
 
 
 
توفير وسيلة نقل المرضى
توفير وسيلة نقل المرضى

قافلة طبية لجمعية الأورمان بكفر الشيخ
قافلة طبية لجمعية الأورمان بكفر الشيخ

 


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