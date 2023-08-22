إجراء الكشف الطبي على 107 مرضى ضمن قافلة طبية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جمعية الأورمان القافة الطبية بالمستشفى الجامعي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموى.

أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن جمعية الاورمان بكفر الشيخ، نظمت قافلة طبية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ للمرضى من قرى اسحاقه، وعزبة لين، وعزبة الشرقى، وعزبة الأخماس، والعزبة البيضاء بمركز كفر الشيخ، وقرية الصافيه مركز دسوق، وقرى الأحمدية وزوبع وأبوشاهين مركز الحامول، مشيراً إلى أنه جرى الكشف الطبي على 107 مرضى، وعمل جميع الأشعه والتحاليل، وجرى نقل الحالات على نفقه جمعية الأورمان.