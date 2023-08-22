ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأكرانية عن بيان الوزارة القول "إنه في العام الحالي، صدرت أوكرانيا بالفعل 1.5 مليون طن من القمح، و422 ألف طن من الشعير، و600 طن من الجاودار، و1.7 مليون طن من الذرة.

وللمقارنة، بعام 2022 /2023، اعتبارا من 25 أغسطس 2022، صدرت أوكرانيا 3.3 مليون طن من الحبوب والبقول، بما في ذلك 896000 طن من القمح، و272000 طن من الشعير، و2.1 مليون طن من الذرة، و400 طن من الجاودار.

وفي ثلاثة أسابيع من أغسطس 2023، صدرت أوكرانيا بالفعل 1.3 مليون طن من الحبوب والبقول (1.6 مليون طن في 25 يوما من أغسطس 2022). ويشمل ذلك 646 ألف طن من القمح (520 ألف طن في 25 يوما من أغسطس 2022)، و127 ألف طن من الشعير (123 ألف طن في 25 يوما من أغسطس 2022)، و558 ألف طن من الذرة (975 ألف طن في 25 يوما من أغسطس 2022). هذا العام، منذ بداية أغسطس، لم يتم تصدير الجاودار (العام الماضي، 400 طن في نفس الفترة).

ومنذ 2023 /2024، صدرت أوكرانيا 17,700 طن من الدقيق (9,600 طن اعتبارا من التاريخ المقابل في 2022/ 2023).

وصدرت أوكرانيا ما يقرب من 49 مليون طن من الحبوب والبقول في 2022 /2023 (من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023).

من جانب أخر أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 258 ألفا و340 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و362 دبابة و8 آلاف و476 من المركبات المدرعة و5 آلاف و295 من النظم المدفعية و721 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و491 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و722 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 797 من المعدات الخاصة و4 آلاف و309 طائرات مسيرة وإسقاط 1406 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.