أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجوم الصاروخى على مطار فى الصومال

كتبت: هند المغربي

أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الهجوم الصاروخى الذى وقع على مطار فى العاصمة الصومالية مقديشو، والذى أثر على عدة مناطق، بما فى ذلك مبانى الأمم المتحدة. وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات الصومالية إلى التحقيق فى الهجمات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بسرعة مشددا على أن الهجمات ضد الأمم المتحدة قد تشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولي.

وفى وقت سابق تمكنت وحدات من الجيش الصومالى من القضاء على خمسة إرهابيين فى عملية عسكرية وسط ‏الصومال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، اللواء على عانود فى تصريح " لوكالة الأنباء ‏الصومالية "، أن العملية العسكرية جرت بمنطقتى غريلى وعلى يبال بمحافظة غلغدود، مضيفًا ‏أنه تم تحرير منطقة جِرجِر حيرى الواقعة بين منطقتى رون نيرغود وعلى هيلى بمحافظتى شبيلى ‏الوسطى وغلغدود من فلول العناصر الإرهابية‎.‎

وأضاف أن الجيش الصومالى يجرى عمليات مكثفة فى الغابات التى يتحصن فيها ‏الإرهابيون وهو فى طريقه لتحرير مدينتى عيل بور وجلهريرى المتبقيتين بمحافظة غلغدو.