اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 02:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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القضاء على 5 إرهابيين وسط الصومال

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:00 ص
القضاء على 5 إرهابيين وسط الصومال الجيش الصومالى
ا ش ا

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تمكنت وحدات من الجيش الصومالي من القضاء على خمسة إرهابيين في عملية عسكرية وسط ‏الصومال.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، اللواء علي عانود في تصريح " لوكالة الأنباء ‏الصومالية " ، أن العملية العسكرية جرت بمنطقتي غريلي وعلي يبال بمحافظة غلغدود، مضيفًا ‏أنه تم تحرير منطقة جِرجِر حيري الواقعة بين منطقتي رون نيرغود وعلي هيلي بمحافظتي شبيلى ‏الوسطى وغلغدود من فلول العناصر الإرهابية‎.‎
 
وأضاف أن الجيش الصومالي يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها ‏الإرهابيون وهو في طريقه لتحرير مدينتي عيل بور وجلهريري المتبقيتين بمحافظة غلغدود‎. ‎

الصومال

الجيش الصومالى

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