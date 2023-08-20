القضاء على 5 إرهابيين وسط الصومال

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تمكنت وحدات من الجيش الصومالي من القضاء على خمسة إرهابيين في عملية عسكرية وسط ‏الصومال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، اللواء علي عانود في تصريح " لوكالة الأنباء ‏الصومالية " ، أن العملية العسكرية جرت بمنطقتي غريلي وعلي يبال بمحافظة غلغدود، مضيفًا ‏أنه تم تحرير منطقة جِرجِر حيري الواقعة بين منطقتي رون نيرغود وعلي هيلي بمحافظتي شبيلى ‏الوسطى وغلغدود من فلول العناصر الإرهابية‎.‎

وأضاف أن الجيش الصومالي يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها ‏الإرهابيون وهو في طريقه لتحرير مدينتي عيل بور وجلهريري المتبقيتين بمحافظة غلغدود‎. ‎