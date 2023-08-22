أمراض الصيف.. الإجهاد الحرارى وضربات الشمس مشاكل إهمالها يعرضك للخطر

كتبت فاطمة ياسر

خلال الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة يزداد فرص الإصابة ببعض أمراض الصيف ومن أشهرها ضربات الشمس والإجهاد الحراري هذه الأمراض التي تظهر نتيجة للتعرض لأشعة الشمس.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص ضربات الشمس والإجهاد الحراري ، وذلك وفقًا لتصريح خاص لـ"اليوم السابع" من الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد، الذي أكد أنه يمكن أن تجعل درجات الحرارة المرتفعة من الصعب إبقاء الجسم في درجة حرارة 37 درجة مئوية، ورغم أن الإرهاق الحراري ليس خطيرًا ولكن ضربة الشمس تعد من الأمور التي يجب علاجها من قبل الطبيب في الكثير من الأحيان.



وعن الفرق بين ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، أوضح فكري الفرق بينهم مشيرًا إلى التالي:

-يحدث الإرهاق الحراري عندما يصبح جسمك ساخنا ويكافح من أجل التنظيم أو التأقلم علي ارتفاع حرارة الطقس، وتستمر لدقائق أو ساعات، ويجب خلالها ترطيب الجسم عن طريق تناول السوائل بشكل سريع وأيضا الاستحمام، ومن أبرز الأعراض، التعرق الشديد والصداع، الدوخة، ألم وتقلصات في الساقين، وزيادة التنفس، الشعور بالعطش الشديد، وارتفاع حرارة الجسم إلي 38 درجة.

وأكد أسامة، أنه يمكن أن يتحول الإجهاد الحراري إلى ضربة شمس ، وهي حالة طارئة يجب الرعاية الطبية بها، وتعني أن جسمك لم يعد قادرا على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية ترتفع بشكل كبير، وهناك بعض الأعراض التي يجب توخي الحذر إذا ظهرت ومنها:

-الشعور بالتعب بعد 30 دقيقة من الراحة في مكان بارد وشرب الكثير من الماء

-عدم التعرق حتى مع الشعور بالحر الشديد

-درجة حرارة 40 درجة مئوية أو أعلى

-تنفس سريع أو ضيق في التنفس

-فقدان الوعي.



نصائح للعلاج حال الإجهاد الحراري: -الجلوس في مكان بارد، مثل غرفة بها مكيف هواء أو في مكان ما في الظل.

-قم بإزالة أي ملابس غير ضرورية لكشف أكبر قدر ممكن من بشرتهم

-قم بتبريد بشرتهم عن طريق وضع الماء عليها أي إجراء كمادات باردة حول الرقبة والإبطين .

-تهوية بشرتهم وهي رطبة.

وأخيرا في حالة عدم التحسن يجب الذهاب للمستشفي لإجراء كافة الإجراءات الطبية التي تساعد في العلاج.